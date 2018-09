Fuga de gás em Sines leva à evacuação de várias casas

Zona urbana perto de depósitos de gás foi evacuada devido a explosão numa fábrica. Alguns habitantes já começaram a voltar a casa, depois da explosão.

Vários habitantes foram retirados das suas habitações, por prevenção, após uma fuga de gás numa empresa a norte da cidade de Sines, Setúbal. Fuga de gás aconteceu a meio da tarde e mobilizou vários meios devido à proximidade com uma zona urbana.



A empresa na qual se verificou a fuga de gás é a Sigás. A fuga aconteceu a meio da tarde, 16h20, naquele reservatório e mobilizou vários meios devido à proximidade dos depósitos de gás com uma zona urbana, avança o Correio da Manhã.



Esta não é a primeira vez que este tipo de incidente acontece, mas desta vez gerou algum pânico devido à proximidade com as casas.



As pessoas já começaram a regressar às suas habitações.