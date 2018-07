Fuga de gás causa pânico em Ermesinde e obriga a evacuar quatro casas

Acidente com camião provoca fuga em caixa de gás que obrigou a evacuar quatro casas.

Um acidente que envolveu um camião dos serviços de limpeza do município de Ermesinde provocou, na manhã desta quarta-feira uma fuga de gás numa das ruas da cidade.



O veículo de recolha de lixo chocou com fios de telecomunicações e arrastou dois postes. Um dos postes partiu-se e caiu em cima de uma caixa de gás, provocando a fuga do combustível. Quatro casas tiveram de ser evacuadas. Uma viatura que ali estava estacionada também ficou danificada



Moradores testemunham ao CM que se viveram momentos de pânico, devido ao cheiro intenso a gás que se espalhou pelo bairro, mas a pronta intervenção das autoridades permitiu que o caso se resolvesse sem mais incidentes.