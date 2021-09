Freguesia de Paredes apresenta campanha ao som de Tina Turner

Vídeo de apresentação da coligação do PSD/CDS “Viver Vilela” ao som de "The Best" tornou-se viral nas redes sociais. Para a autarquia de Paredes, a canção escolhida para o hino de campanha foi "Conquistador", dos Da Vinci.

"Mariana à junta quer voltar, Vilela de novo vamos conquistar": é assim que a coligação "Viver Vilela", do PSD e CDS-PP, se apresenta às eleições autárquicas de 26 de Setembro na junta de freguesia do concelho de Paredes, num vídeo ao som de "The Best", de Tina Turner, que foi retirado das redes sociais após se tornar viral.