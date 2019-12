Francisco Rodrigues dos Santos é candidato à liderança do CDS

Francisco Rodrigues dos Santos anunciou esta terça-feira a sua candidatura à liderança do CDS-PP. O líder da Juventude Popular havia deixado o cargo de vogal da direção do Sporting com o intuito de suceder a Assunção Cristas após os resultados das eleições legislativas, indicou o ex-líder do PSD Luís Marques Mendes no seu habitual espaço de comentário político na SIC no domingo.

Na carta dirigida ao Sporting, "Chicão", como é conhecido, afirma que ao propor-se a "alcançar uma posição política de elevado grau de responsabilidade nacional", o seu lugar poderia resultar num conflito de interesses com o clube.





Sou candidato à liderança do CDS-PP. É tempo de voltar a acreditar no partido, na Direita, e em Portugal. Vamos construir um CDS de futuro. Publicado por Francisco Rodrigues Dos Santos em Terça-feira, 17 de dezembro de 2019

No domingo, Francisco Rodrigues dos Santos, de 31 anos, publicou na sua página no Facebook um convite para um anúncio no Porto. Esta terça-feira, no Hotel Crowne Plaza e sob o mote "Voltar a Acreditar", o líder da JP pediu uma "alternativa na direita para Portugal" para "construir um CDS de futuro, para o futuro".



"Sou candidato à liderança do CDS-PP. É tempo de voltar a acreditar no partido, na Direita, e em Portugal. Vamos construir um CDS de futuro", afirmou.

Esta é a quinta candidatura anunciada para a liderança do CDS-PP, depois de João Almeida, deputado e porta-voz do partido, Filipe Lobo d'Ávila, antigo deputado que criou o grupo crítico da ainda liderança Juntos pelo Futuro, Abel Matos Santos, da Tendência Esperança em Movimento (TEM), e Carlos Meira, ex-líder da concelhia de Viana do Castelo.