CTT obrigados a ter pelo menos uma estação em cada concelho

Os CTT vão ter de apresentar nos próximos 20 dias uma proposta com novos requisitos que complementem os objetivos em vigor do serviço postal universal. A decisão foi anunciada esta quinta-feira, 10 de janeiro, pelo regulador, e pretende responder "à situação de degradação do serviço nos últimos meses", explicou João Cadete de Matos, presidente da Anacom, numa conferência de imprensa.

Após algumas ações de fiscalização, no seguimento das várias queixas que tem recebido sobre o tema, a Anacom decidiu avançar com uma nova decisão que obriga a empresa liderada por Francisco Lacerda à revisão dos objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços. A decisão vai estar agora em consulta pública.

Cadete de Matos revelou que as reclamações que têm recebido não são só de clientes, mas também de freguesias e de empresas, dando como exemplo "o quinto maior exportador nacional: a Continental".