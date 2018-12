Força Aérea presta assistência a Cessna em emergência no Alentejo

Cessna 152 encontrava-se perdido e sem comunicações na zona de Casa Branca, distrito de Évora.

A Força Aérea Portuguesa prestou assistência a um avião civil Cessna 152 na passada quarta-feira, que se encontrava perdido e sem comunicações na zona de Casa Branca, distrito de Évora, anunciou a entidade este sábado.



Este ramo das forças armadas adiantou, em comunicado, que no passado dia 5 de dezembro o avião Epsilon TB-30, em voo de instrução e a cerca de seis quilómetros a sul de Mora, "foi empenhado pelo controlo militar de Lisboa para prestar apoio ao Cessna em emergência".



Através de sinais visuais, os militares da Força Aérea "conseguiram encaminhar o piloto da aeronave civil até ao aeródromo de Tires, concelho de Cascais, onde aterrou em segurança", acrescentou.



"Esta operação exigiu do instrutor da Esquadra 101 - Roncos, um desempenho em voo e uma tomada de decisão assinaláveis, pela dificuldade em acompanhar uma aeronave cuja velocidade é em muito inferior à do Epsilon e, ao mesmo tempo, por ter conseguido transmitir as instruções necessárias através de sinais visuais, garantindo a comunicação eficiente entre as duas aeronaves, fator chave no sucesso da missão", conclui a Força Aérea.