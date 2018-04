Foi aberto um Inquérito disciplinar ao juiz Eurico Reis

Em causa está uma entrevista ao Expresso dada em Fevereiro. O juiz demitiu-se do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida esta quinta-feira.

Foi aberto um inquérito disciplinar ao juiz desembargador Eurico Reis por parte do Conselho Superior da Magistratura. Em causa estarão declarações proferidas ao Expresso, quando este noticiou que o Tribunal Constitucional se preparava para chumbar a lei da gestação de substituição, em Fevereiro. Na referida entrevista, o juiz desembargador que se demitiu na passada quinta-feira do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida acusou o Tribunal Constitucional de ser um tribunal político.



À Lusa, o vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura Belo Morgado afirmou que "as intervenções públicas dos magistrados judiciais devem ser especialmente equilibradas e contidas".



"Quero saber de que me acusam. Penso que a constituição me dá liberdade de expressão", disse Eurico Reis ao DN, informando que ainda não tinha sido notificado.



"Seria um autêntico golpe de Estado - e estou a usar as palavras com o peso que elas têm - que o TC decretasse, se decretar, que a lei é inconstitucional com efeitos retroactivos. As decisões dos tribunais funcionam sempre para a frente", disse Eurico Reis ao Expresso em Fevereiro.



O juiz Eurico Reis apresentou esta quinta-feira ao presidente da Assembleia da República a demissão do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA), em protesto contra o acórdão do Tribunal Constitucional sobre a lei da PMA, revelou à Lusa.



Segundo Eurico Reis, a demissão tem efeitos a partir de segunda-feira, devendo o juiz desembargador participar ainda na reunião do CNPMA que na sexta-feira vai analisar o acórdão do Tribunal Constitucional (TC).



O TC considerou inconstitucionais algumas normas da lei da PMA, nomeadamente o anonimato dos dadores de gâmetas e a gestação de substituição.



De acordo com Eurico Reis, a demissão das funções que ocupa neste órgão regulador, do qual faz parte desde a sua criação em 2006, é "uma forma de protesto contra o acórdão do TC, nomeadamente as suas decisões e a fundamentação das mesmas".



Numa primeira reacção, no dia em que foi conhecida a decisão do TC, o juiz desembargador considerou que o chumbo de várias regras da lei da PMA espelha a visão dos juízes que o compõem e vai trazer mais infelicidade, alertando ainda para as consequências desta decisão.



"Vai deixar de haver dadores, vamos gastar rios de dinheiro a importar gâmetas ou então para a PMA toda, ficando a funcionar apenas para aqueles para quem ainda é possível realizar tratamentos com material dos próprios", disse à Lusa.