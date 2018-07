Morreram 50 pessoas na sequência destes incêndios.

Vários inquéritos foram instaurados nas comarcas de Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu, mas ainda não há arguidos constituídos em nenhum dos processos na sequência dos incêndios de Outubro de 2017, disse hoje a Procuradoria-Geral da República (PGR).



Questionada pela agência Lusa, a PGR informou que foram "instaurados vários inquéritos" - sem referir quantos - "nas comarcas de Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu", na sequência dos fogos de Outubro.



Na mesma resposta enviada por correio electrónico, a PGR refere que as investigações não têm ainda arguidos constituídos, sendo contabilizadas 51 vítimas mortais nos inquéritos movidos na sequência dos incêndios de Outubro de 2017. A contabilização de vítimas mortais tem apontado para 50.



A PGR escusou-se a explicar a contabilização das vítimas mortais.



Também se recusou a referir que diligências é que já foram realizadas, se já foram ouvidas testemunhas ou que tipos de crimes é que estão em causa nas investigações.



Os grandes incêndios de Outubro de 2017 na região Centro provocaram, para além de vítimas mortais, cerca de 70 feridos e destruíram total ou parcialmente 1.500 casas e mais de 500 empresas.



As vítimas mortais desses fogos ocorreram nos distritos de Coimbra, Viseu, Aveiro e Guarda.



Já o inquérito sobre o grande incêndio de Pedrógão Grande, conta, para já, com dez arguidos constituídos, segundo informou à agência Lusa a Procuradoria-Geral Distrital de Coimbra, a 11 de Junho.