Fogo em Vinhais mobiliza 119 bombeiros apoiados por 38 veículos

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Bragança, o incêndio tem "uma frente activa numa zona de mato de muito difícil acesso".

Um incêndio que deflagrou esta quinta-feira na freguesia de Agrochão, concelho de vinhais, está ser combatido por 119 bombeiros, apoiados por 30 viaturas, segundo a página da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC).



"O incêndio tem uma frente activa numa zona de mato de muito difícil acesso. Há também pequenos focos secundários dispersos pelo perímetro do incêndio. Contudo, o combate às chamas está a decorrer de forma favorável", disse à Lusa o comandante operacional distrital do Comando Distrital de Operações de Socorro de Bragança (CODIS), Noel Afonso.



Segundo o operacional, a orografia acidentada do terreno também "não permite um trabalho mais eficaz das máquinas de rasto que se encontram no teatro de operações".



De acordo com a mesma fonte, o alerta foi recebido pelas autoridades às 00h18, a dar conta de um incêndio, na freguesia de Agrochão, concelho de Vinhais, no distrito de Bragança, que às 21h40 se encontrava com uma frente activa e a consumir uma área de mato.