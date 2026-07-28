Fogo em Valpaços mobiliza 157 operacionais e 11 meios aéreos

Segundo a Proteção Civil, pelas 18h15 não havia qualquer povoação ameaçada pelas chamas.

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Um incêndio que deflagrou hoje em Ervões, no concelho de Valpaços, está a ser combatido por 157 operacionais, apoiados por 39 veículos e 11 meios aéreos, avançou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Tâmega e Barroso.



Bombeiros combatem incêndio em Almería Military Emergency Unit via AP

O fogo começou cerca das 15h00 e pelas 18h15 queimava floresta naquele concelho do distrito de Vila Real, existindo "muito vento no local", adiantou à Lusa o comandante Artur Mota.

"Está a arder com intensidade, já passou a EN [Estrada Nacional] 213, entre Valpaços e Chaves, portanto, está a progredir bastante. Temos bastantes meios no local, mas, com o vento e o tipo de combustível, a eficácia não é a que desejávamos", frisou o responsável.

Segundo o responsável, pelas 18h15 não havia qualquer povoação ameaçada pelas chamas.

"O fogo vai em direção [à localidade de] Fornos do Pinhal, mas ainda está bastante distante. A nossa expectativa é a de que, com a rotação dos ventos, com uma diminuição prevista para as 20h00, [consigamos] aguentá-lo até lá e depois fazer combate direto antes de chegar às aldeias", adiantou.

Pelas 18h15, o incêndio estava a ser combatido por 157 operacionais, apoiados por 39 veículos terrestres e 11 meios aéreos, que estarão no terreno até às 20:40.