Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Portugal

Fogo em Soure, no distrito de Coimbra, combatido por 9 meios aéreos

Lusa 19:32
Adicione como fonte preferencial no Google
Capa da Sábado Edição 21 a 27 de julho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de julho
As mais lidas

Segundo o Comando Sub-regional e Proteção Civil de Coimbra, o alerta para o fogo foi dado às 17:20 e "não há habitações em risco".

Um incêndio em Samuel, em Soure, no distrito de Coimbra, está a ser combatido por nove meios aéreos e mais de 150 operacionais, estando a afetar "apenas zona florestal", disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Terreno devastado por incêndio com muro de pedra e vegetação queimada
Terreno devastado por incêndio com muro de pedra e vegetação queimada Rui Miguel Pedrosa

Segundo o Comando Sub-regional e Proteção Civil de Coimbra, o alerta para o fogo foi dado às 17:20 e "não há habitações em risco".

No terreno, às 18:40, combatem o fogo 154 operacionais, apoiados por 35 viaturas e nove meios aéreos, de acordo com a mesma fonte.

Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Fogo em Soure, no distrito de Coimbra, combatido por 9 meios aéreos