Fogo em Soure, no distrito de Coimbra, combatido por 9 meios aéreos

Os pais estão na praia, mas as crianças ficam na escola
Lucília Galha
Segundo o Comando Sub-regional e Proteção Civil de Coimbra, o alerta para o fogo foi dado às 17:20 e "não há habitações em risco".
Um incêndio em Samuel, em Soure, no distrito de Coimbra, está a ser combatido por nove meios aéreos e mais de 150 operacionais, estando a afetar "apenas zona florestal", disse à Lusa fonte da Proteção Civil.
Segundo o Comando Sub-regional e Proteção Civil de Coimbra, o alerta para o fogo foi dado às 17:20 e "não há habitações em risco".
No terreno, às 18:40, combatem o fogo 154 operacionais, apoiados por 35 viaturas e nove meios aéreos, de acordo com a mesma fonte.