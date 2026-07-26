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Portugal

Banhos desaconselhados na praia de Angeiras Sul, em Matosinhos

Lusa 20:22
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A APA refere que a medida restritiva deve-se à existência de "contaminação microbiológica" das águas.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) desaconselha a ida a banhos na praia de Angeiras Sul, em Matosinhos, no distrito do Porto, devido a "contaminação microbiológica", segundo informação consultada hoje.

O mar bate nas rochas numa praia de areia
O mar bate nas rochas numa praia de areia Marco Maurício

Segundo a página de Internet da entidade, o aviso para "não tomar banho" naquela praia do distrito do Porto está patente e foi emitido na quinta-feira. 

A APA refere que a medida restritiva deve-se à existência de "contaminação microbiológica".

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