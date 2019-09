Um incêndio em mato, que não está a colocar habitações em perigo e que está a ser combatido por sete meios aéreos e mais de 200 operacionais, estava a lavrar às 17h00 no concelho de Sabugal, disse fonte da Proteção Civil De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda, o incêndio terá tido início pouco depois das 15h00, em Santo Estêvão, concelho do Sabugal.A fonte esclarece que incêndio labra em mato, sem colocar qualquer habitação em perigo, e que estava, às 17h00, a ser combatido por 202 operacionais, 57 veículos e sete meios aéreos.