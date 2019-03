O incêndio que deflagrou ao início da tarde de hoje no concelho de Castro Daire ficou dominado cerca das 16:30, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.O fogo começou cerca das 13:10, numa zona de povoamento florestal misto da localidade de Ribolhos, e chegou a ser combatido por cinco meios aéreos.Cerca das 17:00, estavam ainda no local 95 operacionais, apoiados por 28 viaturas, acrescentou a mesma fonte.