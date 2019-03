Mais de 100 municípios de Norte a Sul do país terão o seu Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) cortado devido à cobrança indevida a parques eólicos. Em causa, refere o Jornal de Notícias desta quarta-feira, estão pareceres desfavoráveis ao Estado em cinco acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo que obrigam o Fisco a devolver milhões cobrados entre 2013 e 2018.

De acordo com o jornal, são 109 as autarquias que vão ficar sem parte da receita do imposto e uma estimativa parcial indica que 94 destas terão de devolver 16 milhões de euros liquidados entre este período, ao qual irão ainda acrescer juros. Deste dinheiro, a maior parte irá para empresas como a EDP Renováveis, a Finerge e a Iberwind.