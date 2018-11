Feto encontrado em caixote do lixo em Sintra

Um homem reparou na presença de um corpo estranho dentro do caixote na Tapada das Mercês, alertando as autoridades.

Um feto foi este sábado encontrado num caixote do lixo de uma rua da Tapada das Mercês, em Sintra. Ao CM, fonte policial revelou que um homem reparou na presença de um corpo estranho dentro do caixote e alertou as autoridades, por volta das 14h30.



Leia tudo no Correio da Manhã.