Fernando Curto é o candidato do PS em Oeiras

O presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP), Fernando Curto, é o candidato do PS à presidência da Câmara de Oeiras nas autárquicas deste ano, anunciou hoje a Comissão Política Concelhia do partido.







Segundo a informação divulgada, a escolha de Fernando Curto, já validada pela estrutura concelhia com 98% dos votos, aguarda agora a confirmação dos órgãos superiores socialistas.Citado na nota, o candidato - de 61 anos e que no concelho foi já vereador, deputado municipal e presidente da Assembleia de Freguesia de Carnaxide -- dá conta do objetivo de "colocar o município de Oeiras no lugar que merece", numa candidatura "abrangente" que representa "uma alternativa política credível".O também presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carnaxide, cargo que desempenha desde 2001, afirma concorrer "por um concelho centrado nas pessoas, centrado na qualidade de vida [...], centrado na atração de jovens e no consequente rejuvenescimento da sua população".A elaboração do programa eleitoral arranca com a recolha de "propostas e ideias válidas para afirmar o potencial do concelho" através de um ciclo de conferências sobre políticas públicas no município, atualmente liderado com maioria absoluta pelo independente Isaltino Morais.A primeira conferência, sobre a igualdade de género, decorre na quarta-feira, às 21:00, e, tal como as restantes oito que estão previstas, é transmitida na página de Facebook do PS/Oeiras.Fernando Curto, sublinha a nota, é presidente da ANBP há 30 anos e tem um doutoramento em Gestão/Economia da Proteção Civil pela Universidade Europeia de Madrid.O PS tem atualmente um vereador sem pelouros na Câmara de Oeiras, no distrito de Lisboa, sendo o restante executivo composto por seis elementos do movimento independente de Isaltino Morais (IN-OV Inovar Oeiras), dois do movimento independente IOMAF -- Independentes Oeiras Mais À Frente, um do PSD e um da CDU.Isaltino Morais, que já liderou o concelho noutros mandatos (pelo PSD e como independente), não confirmou ainda a sua recandidatura.Segundo a lei, as autárquicas decorrem entre setembro e outubro.