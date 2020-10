Fenprof diz haver 122 escolas no País com casos de Covid-19. Saiba quais

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) divulgou hoje uma lista de 122 escolas onde já se registaram casos positivos de covid-19, questionando os dados avançados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) que apontavam para apenas 23 surtos.

Segundo um mapa apresentado hoje pela Fenprof, já se registaram casos entre alunos, docentes ou restantes trabalhadores escolares em 106 escolas públicas e 16 privadas.

A maioria dos estabelecimentos "ainda tem casos ativos", ou seja, haverá pelo menos 61 surtos em escolas, segundo informação avançada hoje pela Fenprof, que poe em causa os dados avançados pela Diretora-Geral da Saúde que, na quarta-feira, disse existirem 23 surtos.

A lista divulgada hoje pela Fenprof apresenta escolas de Bragança a Vila Real de Santo António, passando pelo Porto, com sete escolas identificadas, Coimbra e Lisboa, ambas com seis, ou Mafra, com cinco estabelecimentos de ensino onde terão sido registados casos de covid-19.

Em Braga, por exemplo, são listadas cinco escolas públicas e uma privada: E.B. Maria II, EB1 de São Mamede, Colégio Luso Internacional de Braga, EB de Lamaçães e a EB de Tenões.

"Nestes 122 estabelecimentos, a maioria ainda com casos ativos, o número de infetados é superior a um (1), pelo que se estranham as contas da DGS, que apenas identifica 23 surtos em escolas do país, pois parecem não respeitar o que dispõe o documento "Referencial para as escolas 2020"", alerta a Fenprof.

A federação voltou hoje a pedir ao Ministério da Educação a lista de estabelecimentos em que já houve ou existem casos assim como os procedimentos que estão a ser ou foram adotados em cada um deles.

A estrutura sindical lembra que a tutela tem 10 dias para responder e que avançará para tribunal caso passe o prazo estipulado sem que o ministério tenha dado qualquer informação.

A Fenprof voltou hoje a criticar a forma como as autoridades estão a lidar com a pandemia, lembrando que existem medidas distintas entre escolas mas que, por norma, a pessoa infetada é colocada em isolamento profilático. No entanto, "todos os que, com ela, partilharam espaços continuam a deslocar-se às escolas, sem que seja realizado qualquer teste".

Já na quinta-feira, o secretário-geral da Fenprof tinha lamentando o facto de se fazerem poucos testes de despistagem, recordando que os jovens são muitas vezes assintomáticos: "Quando surgem casos de Covid-19, a norma tem sido a não-realização de testes, pedindo-se, apenas, a que cada um esteja atento à eventualidade de serem desenvolvidos sintomas sugestivos de estar infetado".

A Fenprof lembra que mesmo quando os professores têm turmas a cumprir quarentena, estes "têm de se manter ao serviço sem realizarem qualquer teste".

A Fenprof volta por isso a exigir ao ministério que sejam adotados procedimentos padronizados em todos os concelhos do país e que sejam realizados testes sempre que surjam situações de covid-19 nas escolas.

Veja a lista completa:AE Emídio GarciaAE Diogo Cão (EB do Prado, Ferreiros)AE Muralhas do MinhoAE de MonçãoAE António FeijóAE Monte da Ola; AE de Paredes de Coura;AE Santa Maria Maior;AE de MonserrateAE D. Maria II;EB1 de São Mamede;Colégio Luso Internacional de Braga;EB de Lamaçães;EB de TenõesEB de GaviãoEscola Secundária Francisco de Holanda;EB 2.3 Egas Moniz;EB 2.3 Caldas das TaipasEB 2.3 Abel Varzim;Centro Infantil de BarcelosCentro Escolar da Lixa;Escola Secundária da LixaCentro Escolar de Lustosa;EB 2.3/S de Lustosa;Escola Secundária de LousadaJI de Fonte Seca;EB1 de Fonte SecaMarco de Canavezes:Jardim de Infância de AlpenduradaAE D. DinisCentro Social Bonitos de Amorim;Colégio de AmorimAE Frei João;AE D?. Afonso SanchesColégio Eurythmia;Liceu Francês;Colégio de Nossa Senhora do Rosário;Escola Secundária Clara de Resende;Escola Secundária Carolina Michaellis;Escola Secundária Garcia da Orta;Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves (Valadares)EB 2.3 Teixeira Lopes;AE de Canelas;AE da Madalena (EB Marmoiral);EB Dr. Costa MatosEB de Caldas de VizelaEscola Secundária da Senhora da Hora;Escola Secundária da Boa NovaAE Vallis Longus;Escola do CalvárioColégio Paulo VIJI da EB1 n.º 3EB 2.3 Rio Novo do Príncipe (Cacia)EB 2.3 de PenedonoEB 2.3 de CinfãesEscola Secundária de ViriatoAE de Vila Nova de Paiva;JI de Vila Cova à CoelheiraEscola Secundária Afonso de AlbuquerqueAE de SeiaAE de TrancosoAE de Aguiar da BeiraEB Pedro Álvares CabralEscola Secundária Frei Heitor Pinto;Escola Secundária Campos MeloEscola Secundária Nun’ÁlvaresEscola Secundária do FundãoEB1 Solum Sul;Escola Secundária da Quinta das Flores;Escola Secundária Jaime Cortesão;Centro de Bem-Estar Infantil do Movimento de Casais de Santa Maria;AE Rainha Santa Isabel (EB1 de Sargento-Mor);Escola Secundária Avelar BroteroEB 2.3 de CantanhedeLousã:EB2 da LousãEscola Secundária Afonso Lopes Vieira;EB2.3 D. Dinis;Escola Profissional de LeiraAE Ginestal Machado;AE Alexandre Herculano;JI de GançariaJI da Zona Verde;Escola Secundária do EntroncamentoEscola Secundária Jácome RattonEB1 de Santa MariaEscola Secundária de OurémColégio do Planalto;EB1/JI das Laranjeiras;Escola Alemã;Colégio Mira Rio;AE das Olaias (JI do Armador);Escola Artística António ArroioEB Luís Sttau Monteiro;Colégio Bartolomeu Dias (Santa Iria de Azoia)JI de Venda do Pinheiro;EB2.3 de Venda do Pinheiro;AE Bento Franco (Ericeira);AE Armando Lucena (Malveira);EB Dr. Sanches de BritoSt. Julian’s School (Carcavelos);Colégio Marista (Carcavelos)Escola Secundária de Leal da Câmara (Rio de Mouro);AE Miguel TorgaEscola Secundária Anselmo AndradeEscola Secundária de PalmelaEB 2.3 Navegador Rodrigues SoromenhoEB 1.2 Brejoeira;EB 22.3 José Maria dos SantosEscola Secundária Mouzinho da SilveiraJI do AE de Castelo de VideAE de CubaEscola Secundária Pinheiro e Rosa;EB 2.3 Afonso III;AE João de DeusAE Eng. Nuno Mergulhão;AE Poeta António Aleixo;EB Coca MaravilhasJI da Ameixeira (AE Gil Eanes)Creche da Fundação António Aleixo (Quarteira)JI de MoncarapachoEscola Secundária Jorge Augusto CorreiaAE de Castro MarimVila Real de Santo António:AE D. José I;AE de Vila Real de Santo António