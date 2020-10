Portugal tem 23 surtos em escolas

Covid-19 em Portugal: Mais oito mortes e 944 infetados em 24 horas A Direção-Geral de Saúde revelou os últimos números relativos à situação epidemiológica da pandemia do novo coronavírus em Portugal. - Coronavírus , Sábado.

Portugal teve hoje o quatro pior dia de novos casos desde o início da pandemia, com 944 novos casos. Um aumento que, segundo o secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, "não surpreende".Também a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, garantiu que "os municípios apresentam uma taxa de novos casos abaixo de 20 casos por 100.000 habitantes". Dados que, "dão alguma segurança", referiu a responsável. De referir que esta é marca que o Centro Europeu para o Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC) usa para definir o ponto crítico e que na semana passada Portugal estava acima dessa linha. Ainda assim, Graça Freitas sublinhou que "não estamos num crescimento exponencial".Na conferência de imprensa com o ponto de situação, Graça Freitas indicou ainda que existem 23 surtos em escolas, neste momento, em todo o território. Dos quais, 7 no Norte, 3 no Centro, 12 em Lisboa e Vale do Tejo e 1 no Algarve. Ao todo, estes surtos representam 136 caos positivos. Uma situação "controlada", assegurou a diretora-geral da Saúde, que explicou que nestes números se incluem creches, escolas e universidades.Os responsáveis de saúde foram ainda questionados sobre o excesso de trabalho para os médicos de família e as filas que se têm aglomerado à porta. Graça Freitas admitiu que podem vir a ser os utentes a colocar os sintomas na plataforma trace covid, para retirar carga burocrática aos médicos. Mas tal terá de acontecer "sem perder a segurança dos dados". Já o secretário de Estado sublinhou que os casos de sobrecarga de trabalho não são generalizados e que o Governo está a trabalhar para resolver os problemas.Portugal registou nas últimas 24 horas 944 novos casos de Covid-19 e oito mortes.