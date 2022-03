António Guterres distinguido com o Prémio da Universidade de Coimbra

Durante a entrega do prémio, o secretário-geral da ONU foi descrito como "um espírito inconformado com as injustiças, com a pobreza e com as desigualdades sociais".

O secretário-geral da ONU, António Guterres, foi distinguido com o Prémio da Universidade de Coimbra. Esta terça-feira, durante a entrega do prémio, foi descrito pelo professor catedrático de Direito Público Pedro Gonçalves como "um espírito inconformado com as injustiças, com a pobreza e com as desigualdades sociais". A consciência social destaca-se como "marca indelével" do antigo primeiro-ministro português, sublinha.



"Foi isso que fez dele um católico ativo e que o levou a abraçar responsabilidades de liderança de organizações que, por exemplo, tiveram um papel preponderante no auxílio às incontáveis vítimas das avassaladoras cheias" ocorridas, em 1967, na zona de Lisboa, assinalou o professor universitário.



Atribuído com o apoio da Fundação de Santander Portugal, o Prémio da UC distingue, segundo o reitor Amílcar Falcão, "uma figura excepcional, de alcance mundial, que, em cargos de relevo nacional e internacional, tem erguido permanentemente a voz na defesa da sustentabilidade e da promoção da igualdade".