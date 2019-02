Serviço Galego de Saúde está a recrutar médicos de família e pediatras portugueses por 61.500 euros brutos por ano. Ordem dos Médicos está preocupada com a emigração dos clínicos para Espanha.

O Serviço Galego de Saúde (Sergas) está a recrutar médicos de família e pediatras portugueses por 61.500 euros brutos por ano, mais do dobro do que um médico em início de carreira ganha em Portugal. Segundo o Jornal de Notícias, a Ordem dos Médicos está preocupada com a emigração de clínicos para Espanha.



Sobre a contratação de médicos portugueses, fonte do Sergas explicou tratar-se de "um novo tipo de contrato de continuidade para atender a substituições, especialmente nas categorias de medicina de família e pediatria" nos serviços de cuidados primários da Galiza.



"O Governo galego pretende abrir portas a profissionais de saúde de outras comunidades autónomas de Espanha e de Portugal. E começou por Portugal por razões de proximidade", revelou o Sergas, que não adiantou os números das vagas disponíveis ou dos candidatos interessados.



O Serviço Galego de Saúde oferece contratos com a duração mínima de um ano e máxima de três, com um mês de férias e as mesmas licenças, folgas e jornada laboral a que têm direito os médicos espanhóis.



Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, considera que o vencimento e a proximidade podem atrair os médicos portugueses e ser uma "ameaça para o Serviço Nacional de Saúde" que "já não tem capacidade de responder a todos os portugueses".