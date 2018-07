SEF frisa que família da bebé de três anos detida há mês e meio está indocumentada. ACNUR e Conselho Português para os Refugiados já alertaram para situação, que vai contra recomendações da ONU.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) frisa que a família com a bebé de três anos detida no aeroporto de Lisboa há mês e meio está toda indocumentada e que os pais não apresentaram "documentos de identidade e/ou documentos que comprovem o vínculo familiar ou a autorização dos progenitores para viajarem com a criança".



"No caso concreto relatado na notícia, dois adultos viajaram com uma criança, estando todos indocumentados, não tendo os adultos apresentado comprovativos da identidade verdadeira, nem da menor, bem como da relação de parentesco invocada", frisa o SEF num comunicado enviado na manhã de domingo às redacções. "O pedido de asilo não foi admitido por falta de fundamentação legal. Apresentaram recurso judicial, que tem efeito suspensivo automático e, por esse motivo, ficam retidos no CIT."



O jornal Público conta hoje a história de uma bebé de três anos que se encontra no Centro de Instalação Temporária (CIT) do aeroporto lisboeta há um mês e meio. Pernoitava num colchão no chão junto à cama da mãe, numa camarata que pode chegar a ter 16 pessoas. A sua retenção no local viola as recomendações internacionais sobre direitos das crianças, que indicam que nenhum menor deve ficar detido por causa do estatuto ilegal dos pais.



Tanto o Conselho Português para os Refugiados como a Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) já se queixaram da actuação do SEF. O relatório anual do Mecanismo Nacional de Protecção (MNP), entregue em Junho à Assembleia da República, denuncia que as instalações de Lisboa não têm condições para famílias.



Caso os pais não apresentem documentos, podem ser indiciados por tráfico de menores, "havendo necessidade de se aguardar junto do Tribunal de Família e Menores a medida de promoção e protecção, bem como a designação de representante legal", indica o SEF. "No caso de existirem indícios de tráfico de menores é efectuada a participação ao Ministério Público e solicitado ao Tribunal de Família e Menores medida de promoção e protecção para o menor."



Com os jovens de 16 anos ou mais velhos, "logo após a apresentação do pedido de asilo, são encaminhados para o Centro de Acolhimento da Criança Refugiada" e é informado o Tribunal de Família e Menores para efeito de designação de representante legal e adopção de medidas de promoção e protecção dos menores.



O SEF adianta que nos últimos anos, regista-se um aumento dos adultos acompanhados por menores que pedem asilo em Portugal. Há "mais pessoas a chegar indocumentadas e com fortes indícios de tráfico de menores".



Em 2017, "17 crianças não acompanhadas requerentes de asilo foram detidas no CIT de Lisboa por um período médio de 14 dias", indica o jornal. O SEF adianta que se tratava de "maiores de 16 anos indocumentados, motivo pelo qual foram retidos no CIT para aferir a verdadeira idade".



Até Setembro, começarão as obras em Sintra para o novo Centro de Acolhimento Temporário (CATA) do SEF, com capacidade para 50 pessoas. "Aos cidadãos instalados no CIT/EECIT, são garantidas todas as condições necessárias para uma permanência digna e humana, no que diz respeito à satisfação das necessidades básicas, nomeadamente de higiene, alimentação, repouso, assistência médica e segurança", defende o Serviço. "No momento da instalação no EECIT é distribuído, por cada passageiro, um conjunto básico de higiene pessoal e um par de lençóis descartáveis, bem como uma toalha de banho. Estes artigos são renovados, ao fim de seis dias. Às senhoras são entregues artigos de higiene íntima e, no caso de bebés, são entregues fraldas."



"Diariamente são distribuídas cinco refeições, respeitando as regras alimentares impostas pelas convicções filosóficas ou religiosas do cidadão. Aos bebés e crianças, são distribuídas refeições adequadas à sua idade", indica o comunicado enviado às redacções. "As crianças permanecem sempre junto dos respectivos familiares."