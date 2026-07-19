Extinto fogo em sala de funcionários do Hospital CUF Descobertas

Causou dois feridos ligeiros, um bombeiro e uma funcionária.

Um incêndio que deflagrou este domingo numa sala de funcionários do Hospital CUF Descobertas, no Parque das Nações, em Lisboa, e causou dois feridos ligeiros, já se encontra extinto, disse à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.



Hospital CUF Descobertas, em Lisboa DR

A mesma fonte indicou que os funcionários foram retirados do local ainda antes da chegada dos bombeiros.

O fogo causou dois feridos ligeiros, um bombeiro e uma funcionária, referiu ainda o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, notando desconhecer a causa do incêndio.

O alerta para esta ocorrência foi dado à 01:47 e, por volta das 04:15, encontravam-se no local 34 operacionais auxiliados por 11 veículos.