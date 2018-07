Surgiram novos desenvolvimentos na investigação do desaparecimento do empresário português Américo Sebastião, raptado em Moçambique há quase dois anos. O pedido de reabertura do processo, tanto em Portugal como no país africano, foi enviado pela sua mulher, Salomé Sebastião, que afirmou à SÁBADO que continuará a fazer tudo o que seja possível para "resolver este capítulo que já dura há muito tempo".

À SÁBADO, Salomé Sebastião mostra-se satisfeita pelas diligências tomadas mas afirma que continua a ser "necessário fazer o apuramento da verdade material dos factos".

O caso, que foi arquivado a Novembro de 2017 por "não se considerarem preenchidos os requisitos de competência internacional", irá ser reapreciado por suspeitas do "envolvimento de parceiros de negócio" de Américo no desaparecimento deste. Em análise estará o computador pessoal do empresário, que será alvo de exame pericial.

De acordo com o despacho do Ministério Público ao qual a SÁBADO teve acesso, o aparelho "poderá conter documentos ou imagens identificativas de pessoas com ligações a Portugal, que mantiveram negócios com a vítima e que poderão estar envolvidos no desaparecimento da mesma".

A queixa apresentada por Salomé Sebastião inclui ainda a referência a três indivíduos desconhecidos que poderão estar envolvidos, aos quais a mulher do desaparecido afirma "não dispor de identificação concreta", como está referido no documento anunciado pela Procuradora Adjunta.

De recordar que, na passada semana, a Procuradoria da província de Sofala - região onde Américo Sebastião foi raptado - garantiu à imprensa moçambicana que iria analisar novos elementos em torno do seu caso, reabrindo o processo também no país africano.

A medida coincidiu com a visita de António Costa a Moçambique. O primeiro-ministro português, em Maputo, referiu que é preciso confiar nas autoridades moçambicanas, considerando que o desaparecimento "preocupa todas as pessoas".

Américo Sebastião desapareceu a 29 de Julho de 2016 na única estação de serviço de Nhamapaza, no centro de Moçambique - uma zona que na altura era palco de confrontos entre as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e o braço armado da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo).