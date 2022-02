EXCLUSIVO SÁBADO. Garrafas de vinho e objetos de família entre bens apreendidos a mulher de Rendeiro

A casa onde Maria de Jesus Rendeiro, a mulher do ex-banqueiro do Banco Privado Português (BPP) João Rendeiro, está a cumprir a medida de coação de prisão domiciliária ficou reduzida a duas camas, uma mesa, uma cadeira e um fogão depois dos arrestos de bens levados a cabo pela Polícia Judiciária (PJ).



A PJ entrou no apartamento da Quinta Patiño partilhado por Maria de Jesus Rendeiro e pela irmã. A maioria dos bens apreendidos pela PJ correspondem a objetos pessoais herdados pela mulher do ex-presidente do BPP. Entre eles, de acordo com uma lista a que a SÁBADO teve acesso, encontra-se uma televisão, várias garrafas de vinho, tapeçarias e pelo menos três sofás.



Nesta extensa lista, incluem-se vários bens provenientes da anterior moradia do casal Rendeiro, situada na rua da Misericórdia, onde Maria de Jesus e João Rendeiro viviam antes da existência do BPP, ou seja, tratam-se de objetos que nada têm a ver com o património obtido pelo ex-banqueiro através dos crimes praticados enquanto presidente do Banco.