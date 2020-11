Excesso de mortos em Portugal não foi do calor, apontam investigadores

Foi no debate quinzenal no início do mês passado que o primeiro-ministro António Costa especulou sobre a possibilidade de existir uma "correlação" entre o calor e o aumento de mortos por doenças que não a covid - duas semanas antes o Instituto Nacional de Êstatística tinha aventado a mesma possibilidade. Mas, para um conjunto de investigadores da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), o calor terá tido pouco a ver com as 4.104 mortes a mais entre Março e Setembro desde ano – a explicação que continua "plausível", sustentam, está na menor oferta de cuidados de saúde e também na menor procura por parte das pessoas.

"As autoridades tentaram atribuir o excesso de mortalidade à ocorrência de ondas de calor e epidemias da gripe", lê-se no relatório publicado hoje no site da Escola Nacional de Saúde Pública. Em Julho estes investigadores tinham também sugerido que o calor poderia ser uma das razões, reconhecem no relatório, mas alguns factos fizeram eliminar esta hipótese. "Contudo, a explicação desse excesso ser causado por ondas de calor pode ser considerada para determinados segmentos, mas não em todo o segmento", acrescentam, citando que as temperaturas máximas de 32ºC em Maio e de 36ºC em Julho "dificilmente podem explicar alterações fisiológicas que causem excessos de mortalidade desta magnitude".

Os investigadores André Vieira, Vasco Ricoca Peixoto, Pedro Aguiar, Giorgio Zampaglione Paulo Sousa e Alexandre Abrantes também não dão crédito à possibilidade de parte dos mortes registados a mais serem, na realidade, de pessoas que morreram de Covid19. "Neste momento, a explicação de o excesso de mortalidade por causas naturais não COVID-19 ser causada por subnotificação não é credível porque a política de testagem é extremamente abrangente e inclui até testes em cadáveres", explicam.

Já a "explicação de que os serviços de saúde reduziram o nível de cuidados prestados a doentes agudos e crónicos sem COVID-19, esta continua plausível", referem os autores naquele que é o primeiro exercício de análise dos números por pessoas ligadas a uma entidade pública. O relatório cita o rol de números que dão conta da redução abrupta nas consultas presenciais nos centros de saúde (-53% nas presenciais, -49% nas domiciliárias) e nos hospitais (-11%), do número de exames médicos (-50%) e de cirurgias (-21%) para apontarem a sua explicação.

"Isto sugere que doentes com sintomas graves, que justificariam acionar meios de assistência pré-hospitalar de suporte imediato ou avançado de vida, terão tido relutância fazê-lo, com medo de se infetarem com COVID-19", apontam, referindo o lado da menor procura por parte das pessoas com receio da nova doença. "Durante este período os casos classificados como baixa prioridade, e por isso referenciados para a Saúde 24, aumentaram 41%. Isto sugere que muitos casos que teriam justificado acionar estes meios antes da pandemia, foram encaminhados para a Saúde24, possivelmente para manter livre uma reserva estratégica deste meio para acudir à COVID-19", acrescentam, sugerindo que a opção de privilegiar o tratamento da Covid19 teve um impacto colateral real na vida das pessoas.

A sugestão de que a diminuição dos cuidados de saúde para atender à Covid19 teve um custo concreto em vidas põe em causa a percepção de que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) aguentou por inteiro o teste imposto pela pandemia a partir de Março. Perante a incerteza sobre a doença em Março - e nos meses seguintes - a actividade do SNS foi profundamente alterada, diminuindo a prestação noutras doenças e dando prioridade aos casos de Covid19.



O Governo tem evitado pronunciar-se de forma directa sobre o assunto. Depois da tese do calor indicada por António Costa no Parlamento, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, apontou que os estudos sobre a mortalidade em excesso "demoram o seu tempo" e que "é prematuro" comentar sobre o tema.

Entre 16 de Março de 2020, dia da primeira morte por covid19, e 30 de Setembro de 2020 registaram-se mais 7.529 mortes do que seria de esperar assumindo a mortalidade média dos últimos cinco anos – destes, 6.072 foram óbitos por causa natural (o que exclui causa externa, como acidente, ou sob investigação). As mortes por Covid19 explicam 32% deste excesso de mortalidade por causa natural, o que deixa mais de dois terços (ou 4.104 pessoas) por explicar. Dois terços do total da mortalidade por excesso incidiu em pessoas com mais de 85 anos e 29% a quem tinha mais de 65 anos.

Entre os números citados pelos autores está o aumento de 116% nas consultas não presenciais ou não específicas em cuidados de saúde primários. Os números "sugerem uma reorientação extraordinária do modelo de prestação nos cuidados de saúde primária e valerá a pena estudar o impacto desta mudança na qualidade dos cuidados prestados".



Portugal registou hoje o pior dia em termos de morte por Covid19: 46. Ao todo, morreram no país 2.590 pessoas com o novo coronavírus. Mais de 146 mil pessoas já foram infectadas pela doença.