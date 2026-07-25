Exames: Quase 20 mil alunos inscritos no ensino superior nos primeiros cinco dias

O primeiro dia candidatura deixou de ser o que regista o mais alto número de inscrições, para ser o que apresenta menos inscritos até agora.

Nos primeiros cinco dias da 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público inscreveram-se 19.986 alunos, menos que os 28.809 no mesmo período de tempo no ano passado.



Exames nacionais envoltos em polémica Ricardo Ponte

De acordo com Direção Geral do Ensino Superior, no sexta-feira, 5.795 alunos apresentaram a sua candidatura.

A primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior está a decorrer após problemas relacionados com os exames nacionais do secundário, com muitos alunos a terem tido dificuldade em saber as notas devido às falhas na classificação digital.

A época da 1.ª fase de exames foi marcada por polémicas na classificação das provas, com casos em que as notas foram alteradas por falhas do processo ou com a afixação de pautas com erros que originaram classificações em suspenso ou incorretas, como admitiu no início da semana o ministro da Educação, Fernando Alexandre.

Sem classificação atribuída, as escolas não puderam passar a "Ficha ENES" (Exames Nacionais do Ensino Secundário), o documento necessário para a candidatura ao ensino superior que contém informação sobre as provas de ingresso válidas, bem como sobre a conclusão e classificação do ensino secundário.

Este ano, o primeiro dia candidatura deixou de ser o que regista o mais alto número de inscrições, para ser o que apresenta menos inscritos até agora: Apenas 304 alunos entregaram o processo, quando em 2025 rondaram os 10.200.

Pela primeira vez este ano, os cerca de 300 mil exames nacionais do ensino secundário foram avaliados em formato digital.

O concurso nacional de acesso ao ensino superior tem este ano, para o próximo ano letivo nas universidades e institutos politécnicos, 56.790 vagas (mais 834 face ao ano passado) através do regime geral de acesso. A 1.ª fase decorre até 6 de agosto.