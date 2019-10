Dirigentes e funcionários da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, liderada por Santana Lopes entre 2012 e 2014, têm sido ouvidos pela Polícia Judiciária (PJ) nos últimos dois meses. Ao que a SÁBADO apurou junto de fonte próxima do processo, as autoridades também terão chamado os ex-administradores Paulo Calado, Rita Valadas e Helena Lopes da Costa, que já tinham sido notificados pelo Tribunal de Constas no fim de 2018, no âmbito de alegadas irregularidades financeiras na gestão da Santa Casa detetadas pela Inspecção-Geral do Ministério do Trabalho e Segurança Social (IGMTSS).





Helena Lopes da Costa confirmou ter sido chamada recentemente pela PJ, para ser ouvida novamente até ao fim do mês. "Não conheço o motivo. Apenas sei que, entre os ajustes diretos que o Ministério Público tem em mãos, nenhum caso é do meu deptartamento", salienta à. Para a ex-administradora, as infrações em causa acontecem por ter votado a favor de projetos e contratos considerados irregulares, pela IGMTSS e Tribunal de Contas, nas reuniões de mesa da administração. "Votávamos por unanimidade. Era assim que funcionávamos", salienta.

Já Pedro Santana Lopes não terá sido notificado para ser ouvido. Apesar do ex-provedor da Santa Casa e a sua administração terem sido notificados pelo Tribunal de Contas, por alegadas infrações financeiras detetadas por uma auditoria do IGMTSS de abril de 2016, o líder do Aliança garante à SÁBADO que desta vez não foi chamado pelas autoridades.



A investigação do IGMTSS foi homologada pelo ministro do Trabalho, Vieira da Silva, em Janeiro de 2018, seguindo depois para o Tribunal de Contas. Ao antigo provedor da Santa Casa foram imputadas duas irregularidades por "infracção financeira por negligência por participação em decisões" que chegavam à administração por sugestão dos serviços da Santa Casa. Na altura, o ex-primeiro-ministro desvalorizou estas irregularidades afirmando que as mesmas aconteceram por "negligência" e não de forma intencional, contando ainda que o Tribunal de Contas lhe aplica multas "pelo valor mínimo" (€2.500) por infracção.



Uma das infrações diz respeito à contratação por ajuste direto do arquiteto Falcão de Campos, que já estava ligado ao projecto de requalificação do Palácio de São Roque quando este foi comprado pela Santa Casa. Na altura, Santana explicou que os serviços propuseram a manutenção do arquiteto, tendo a administração aprovado a sugestão. A situação repetiu-se no caso da renovação do contrato com a LPM. A IGMTSS considerava necessária a abertura de concurso público, mas a renovação foi feita por ajuste directo "porque era um ano que se perdia" se assim não fosse, justificou então o líder do partido Aliança.