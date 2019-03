Questionado se o PSD vai conseguir fazer campanha no arquipélago, com o apoio do PSD/Açores, o líder da bancada parlamentar respondeu: "naturalmente que sim".

O líder parlamentar do PSD considerou esta quinta-feira que a ausência de um candidato açoriano em lugar elegível para as eleições europeias é "um problema ultrapassado" e antecipou que o cabeça de lista irá fazer campanha naquele arquipélago.



Em declarações aos jornalistas no final da reunião do grupo parlamentar do PSD, que decorreu na Assembleia da República, em Lisboa, Fernando Negrão afirmou ter a certeza de que "Paulo Rangel irá aos Açores e fará campanha".



Questionado se o PSD vai conseguir fazer campanha no arquipélago, com o apoio do PSD/Açores, o líder da bancada parlamentar respondeu: "naturalmente que sim".



Por isso, este "é, com certeza, um problema ultrapassado", salientou.



"Neste momento o objetivo é que as ideias apresentadas pelo PSD tenham vencimento", vincou o líder parlamentar aos jornalistas, acrescentando que "as europeias não dominaram esta reunião do grupo parlamentar".



O líder do PSD/Açores, Alexandre Gaudêncio, acusou na quarta-feira a direção nacional do partido de dar "um papel de segunda" à estrutura, ao oferecer o oitavo lugar na lista às europeias, e admite que poderá não haver campanha no arquipélago.



Alexandre Gaudêncio salientou que existia a "legítima expectativa" de a região ter um lugar elegível, quer devido à tradição existente no partido, quer pelo nome que indicaram, o antigo presidente da Assembleia da República João Bosco Mota Amaral.



A Comissão Política Nacional aprovou no mesmo dia o princípio de que nas eleições europeias as regiões autónomas passam a ter um lugar nos lugares eleitos no mandato anterior e outro num "lugar importante", tendo atribuído à Madeira o sexto lugar e aos Açores o oitavo, considerado já de muito difícil eleição.



Já esta madrugada, o Conselho Nacional do PSD, reunido em Coimbra, aprovou a lista de candidatos ao Parlamento Europeu por 91% de votos a favor, numa votação que decorreu por método secreto, após requerimento do líder do PSD/Lisboa.



O resultado -- 70 votos a favor e 7 contra, foi anunciado pelo cabeça de lista do PSD às europeias, Paulo Rangel, perto das 02:00, no final de uma reunião que começou pouco depois das 21:00.



Há cinco anos, o PSD concorreu às europeias em coligação com o CDS-PP e ficou em segundo lugar com 26,7% (7 eurodeputados, seis dos quais do PSD), atrás do Partido Socialista.