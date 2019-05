Às 20h, quando saíram as primeiras projeções, ouviram-se gritos de celebração da equipa do PAN reunida na cave da sede do partido. Estes foram imediatamente seguidos do choro da bebé recém-nascida de Francisco Guerreiro o cabeça-de-lista que, segundo as sondagens, foi eleito.Uma outra projeção, da SIC, dá também a eleição da número dois, Bebiana Cunha -- e coloca o PAN com um resultado semelhante ao do CDS.Depois desta primeira reação, nos bastidores o discurso mantém-se cauteloso: "Vamos ver", ouviu a SÁBADO. Mas o partido pela voz de Inês Corte Real, fará uma declaração a qualquer instante.André Silva, o deputado-único do PAN na Assembleia da República considerou que os valores projetados para a abstenção são "uma derrota para a democracia e para os partidos tradicionais, que não têm conseguido estar junto dos cidadãos." É apontou o dedo à "guerrilha partidária que afasta as pessoas".Na curta a reação de André Silva, logo à chegada com o cabeça-de-lista Francisco Guerreiro, pelas 19h40 à sede do PAN, em Lisboa. SILVA manifestou -se confiante na eleição de Guerreiro. "Faremos história".Depois desta primeira reação, nos bastidores o discurso mantém-se cauteloso: "Vamos ver", ouviu a SÁBADO. Mas o partido pela voz de Inês Corte Real, mostrou-se satisfeita com as "projeções otimistas": "O reforço da confiança no Pessoas-Animais-Natureza só revela que as pessoas cada vez mais se identificam com novas forças políticas."