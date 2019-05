As primeiras projeções foram recebidas com algum desilusão no Aliança. O partido estava confiante na eleição de um deputado - e ainda acredita que isso é possível - mas os números nada garantem, longe disso. A primeira reacção foi do número três da lista, Bruno Ferreira Costa, para quem o partido ainda está "no limiar" da eleição de um eurodeputado.Mas o discurso foi pela negativa: houve "dificuldade em chegar ao maior número de pessoa" e uma "muralha de vidro" para os partidos mais pequenos.Em todo o caso, mantém a esperança: é preciso "fazer caminho" e "continuar a crescer". Mas impera o cuidado: tanto, que para já o partido recusa tirar ilações para as legislativas: "O Aliança foi dos poucos partidos que não nacionalizou esta campanha, não vamos estar a nacionalizar os resultados."E quanto a resultados, "é preciso aguardar". Paulo Sande e Pedro Santana Lopes ainda não falarem depois das primeiras projeções.