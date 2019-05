Na sede do Aliança o ambiente é de optimismo: entre os apoiantes ouvem-se frases como " vamos ganhar", "temos boas informações" e até "vai ser uma cabazada". Talvez exagero, mas neste momento o partido de Pedro Santana Lopes parece convencido de ir pode eleger pelo menos o cabeça de lista Paulo Sande - e até sonha com mais. Menos do que um eleito saberá a desilusão.Para já, está tudo a postos: Santana já chegou, Paulo Sande também. O primeiro foi receber o candidato, mas as dores do acidente eu sofreu a meio da campanha ainda se fazem sentir.Paulo Sande fez declarações à entrada, lamentando a abstenção que se prevê alta: "Sei que o dia está fantástico" mas ficar em casa "prejudica a democracia". Diz-se tranquilo, mas recusou tirar ilações para as legislativas de outubro, que "são outra coisa". Mas um bom resultado hoje pode ser " um primeiro passo". E "vai ser determinante para o futuro do partido"