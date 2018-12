Estudante tortura e viola namorada por obsessão

Estudante universitário de 26 anos está acusado de sequestrar e tentar matar namorada, em Lisboa. Episódios incluíram dois dias de violações e de torturas.

Ao fim de 7 anos de namoro, Filipe Bernardo Pereira, estudante universitário de 26 anos, começou a insistir que a namorada pertencia a uma seita religiosa. E garantia mesmo que a companheira o andava a trair com o irmão, podendo até estar grávida.



Foi desta forma que justificou o sequestro da jovem, fazendo-a passar por dois dias de violações e de torturas – como perfuração do esófago e tentativa de fratura das mãos com um alicate.

Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.