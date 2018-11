O Comando suspeito de assassinar a tiro Luís Teles, também ele pertencente à unidade de elite do Exército vai aguardar o julgamento do processo em prisão preventiva.O militar foi ouvido esta sexta-feira de manhã no Tribunal de Sintra, que decidiu aplicar-lhe a medida de coação mais gravosa. O suspeito deverá recolher ao presídio militar de Tomar, onde já estava detido desde quarta-feira.Luís Teles morreu a 21 de Setembro deste ano, na base dos Comandos na Carregueira. Inicialmente pensou-se de que se poderia ter suicidado, mas a investigação da Polícia Judiciária Militar aponta para um crime de homicídio e deteve o suspeito esta quarta-feira.