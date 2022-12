Estrangeiros vêm para Portugal para beneficiarem do SNS gratuito

A Polícia Judiciária está a investigar casos de estrangieros que terão viajado para Portugal apenas como forma de beneficiarem da gratuitidade do Serviço Nacional de Saúde, principalmente os casos das grávidas que vêm para Portugal apenas para dar à luz, avança o jornal Expresso.







O semanário refere que este fenómeno foi identificado pelo SEF e está a agora a ser investigado pelas autoridades. Os inspetores do SEF desconfiam da existência de redes criminosas que fazem chegar a Portugal mulheres grávidas estrangeiras, sobretudo hindoespânicas, a troco de contrapartidas financeiras.O objetivo, acreditam as autoridades, é aproveitarem a gratuitidade do SNS para darem à luz e legalizarem-se no país através do nascimento do filho a quem é atribuída a nacionalidade à nascença. Nos últimos anos foram identificados casos de várias mulheres dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, mas recentemente começaram a chegar casos de grávidas vindas da Índia, Bangladesh e Paquistão para os mesmos efeitos.Além do parto, há estrangeiros que procuram outros tratamentos e até medicamentos, que nos países de origem têm preços inacessíveis, mas que no SNS são gratuitos. É o caso do tratamento para o VIH e até para a interrupção voluntária da gravidez.