Trabalho não pago vale, no mínimo, 40 mil milhões de euros por ano

Fazer tarefas domésticas, ir às compras ou cuidar dos filhos, dos pais ou dos avós. Tudo isto é considerado trabalho não pago e, apesar de existir desde sempre, só há pouco tempo é que começou a ser quantificado. Se o trabalho doméstico e de cuidado fosse pago com base no ordenado mínimo, representaria em Portugal 40 mil milhões de euros por ano. Fazendo as contas ao dia, estas tarefas representam cerca de 110 milhões de euros.

As assimetrias marcadas pelo género estão também presentes e são as mulheres que mais contribuem quando o tema é trabalho não pago. Estas conclusões foram avançadas pelos investigadores do Centro de Estudos para a Intervenção Social (CESIS), que estão neste momento a desenvolver o projeto "O valor do trabalho não pago de mulheres e de homens".

O projeto, inserido no programa "Conciliação e Igualdade de Género", estará concluído no início do próximo ano e é o primeiro estudo feito em Portugal que converte o trabalho doméstico e de cuidado em euros. O objetivo, explicou à SÁBADO o investigador Pedro Perista, "é tentar perceber quais é que são os impactos que estes valores têm em termos económicos, nomeadamente no PIB português".