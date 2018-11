Capa n.º 758

Desconhecido em Portugal e natural de uma longínqua cidade do Sul dos Montes Urais, Valeriy Panov já era então um influente empresário e engenheiro químico de sucesso que passara pela política – foi deputado durante vários anos e até 2011 num dos "dois parlamentos" russos, a Duma Federal, onde chegou a desempenhar o cargo de vice-presidente do Comité de Construção e Relações Territoriais.Conforme a SÁBADO confirmou através da consulta do site público desta agência internacional, Valeriy tem um alerta vermelho (Red Alert) colocado no sistema da Interpol pelas autoridades russas. Trata-se de um dos oito tipos de avisos – o mais conhecido e usado anualmente por todas as polícias –, que é um pedido de localização/prisão de alguém com vista a uma possível extradição, ou seja, trata-se de uma espécie de pré-mandado de prisão internacional.