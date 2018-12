O Estado paga pensões de alimentos a mais de 20 mil crianças. Até Novembro de 2018, foram entregues 28,4 milhões de euros.

Este valor entregue aos representantes legais dos menores é assegurado pelo Fundo de Garantia de Alimentos Devido a Menores, que substitui o progenitor obrigado pelo tribunal a pagar pensões de alimentos, caso este não cumpra. O desemprego continua a ser uma das principais razões para tal ocorrer, mas o Fundo de Garantia só é accionado quando não há possibilidade de desconto coercivo.

De acordo com os dados do Ministério da Segurança Social citados pelo Jornal de Notícias, de 2014 para 2017 registou-se um aumento de 19%. No ano passado, foram pagos 31,3 milhões de euros.