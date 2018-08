Com o aproximar da época de incêndios de 2018, o Governo acabou por ter de recorrer à contratação de novos meios aéreos para substituir os Kamov, tendo recorrido então novamente à Heliportugal.

O Estado, através da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), celebrou um contrato por ajuste direto com a Heliportugal, empresa de meios aéreos, a fim de alugar três helicópteros pesados para estarem disponíveis para o combate aos incêndios durante o Verão. Pode não parecer anormal esta situação, não fosse o facto de a empresa que foi contratada por 3,65 milhões de euros (sem IVA) estar em litígio com o Estado desde 2012.O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, já tinha anunciado a resolução do problema dos Kamov, mas só agora se soube que a empresa contratada é a Heliportugal, como explica o jornal Público, citando o contrato recentemente tornado público.O litígio entre o Estado português e a Heliportugal remontam a 2012, quando a empresa processou Portugal pela decisão do então ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, de romper com o contrato de gestão e operação dos Kamov pela Heliportugal, quando ainda faltavam 12 anos para o fim do mesmo.O processo arrasta-se desde então - foram já registadas quatro arbitragens - e a ANPC teve de recorrer à contratação dos serviços do escritório de advogados Sérvulo & Associados, com um custo de cerca de 100 mil euros (sem IVA), para fazer face ao processo que ainda decorre, lembra o diário.Nos anos seguintes, o contrato para a gestão dos helicópteros Kamov foi celebrado com a empresa Everjets, mas acabou gorado e nos tribunais, igualmente. Desde o início do ano que os três Kamov que ainda estavam operacionais estão parados, já que a Everjets recusou substituir uma peça que tinha atingido o limite de validade — o que fez com que a ANPC denunciasse o contrato. No entanto, a empresa garante não ter responsabilidades na matéria, o que levou o diferendo para a justiça.