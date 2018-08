Autarca de Pedrógão pede apreciação do MP sobre reportagem

O Presidente da Câmara de Pedrogão Grande quer que seja "averiguada a existência ou não de ilícitos criminais", na sequência da reportagem da TVI.

O presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, decidiu pedir a intervenção do Ministério Público para serem averiguadas denúncias divulgadas num programa televisivo sobre a reconstrução de casas afetadas pelo incêndio de 2017.



"Face à gravidade das denúncias veiculadas na reportagem transmitida pela estação de televisão TVI em 22 de Agosto [quarta-feira], denominada ‘Repórter TVI — Compadrio'" e às "imputações graves e difamatórias" ao presidente e vice-presidente da câmara e a funcionários camarários, Valdemar Alves pretende "submeter à apreciação do Ministério Público todas as denúncias que foram ali tratadas".



O objectivo do autarca é, refere num comunicado que divulgou esta quarta-feira, que seja "averiguada a existência ou não de ilícitos criminais".



De acordo com o comunicado, Valdemar Alves decidiu também "participar criminalmente contra a jornalista e todos os responsáveis editoriais daquela estação televisiva, designadamente pelas imputações difamatórias que são feitas a título perentório e parcial, e sem respeito pela presunção de inocência".