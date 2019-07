O chefe de Estado disse que esse debate parlamentar "encerra uma legislatura", mas considerou que "a palavra última sobre a legislatura cabe aos votantes, aos eleitores, não cabe ao Presidente da República".



"Portanto, o Presidente da República tem um voto, que é o dele, e há milhões de votos de eleitores. Amanhã [quarta-feira] há um debate, chamemos-lhe assim, conclusivo, a encerrar a legislatura. E depois haverá o veredito verdadeiramente importante, que é o voto em outubro", reforçou.



Nestas declarações à comunicação social, Marcelo Rebelo de Sousa recusou falar sobre diplomas específicos, como uma eventual Lei de Bases da Saúde que venha a ser aprovada no parlamento, mas referiu que já se percebeu que irá ter "um verão intenso em termos de promulgação de leis ou veto, conforme o caso".



"Espero que promulgação. Mas não quero antecipar juízos antes de conhecer os diplomas", acrescentou.



O chefe de Estado adiantou que, entre os diplomas aprovados em votação final global na Assembleia da República que tem recebido, chegaram hoje mais três, "que têm todos a ver com a questão da transparência em geral na vida política".



"Eu aguardo para ver as leis que vão sendo discutidas e votadas no parlamento. Vou recebendo", afirmou, mencionando que "ainda há dezenas para votar, entre esta semana e a semana que vem".

