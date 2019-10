Escuteiros plantam 500 árvores na Serra da Estrela no sábado

Quinhentas árvores vão ser plantadas, no sábado, no Parque Natural da Serra da Estrela, por escuteiros adultos, no âmbito de um projeto ambiental da associação Fraternidade de Nuno Álvares (FNA), foi esta quarta-feira anunciado.A ação vai ser desenvolvida numa área da freguesia de Fernão Joanes, no concelho da Guarda, destruída por um incêndio florestal em 2017.A atividade nacional de voluntariado ambiental deverá contar com a participação de cerca de 70 pessoas, entre escuteiros adultos (com idades a partir dos 26 anos), elementos do Corpo Nacional de Escutas, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e da equipa de Sapadores Florestais de Fernão Joanes.Segundo João Paulo Pinto, presidente do Núcleo da Guarda da FNA, os escuteiros adultos que participam no evento "são oriundos de todo o país" e também dos núcleos da Guarda, Covilhã, Teixoso, Tortosendo e Fundão.Durante a ação, com início pelas 09:00, a organização espera plantar cerca de 500 árvores da espécie carvalho negral, fornecidas pelo ICNF, numa zona de baldio da freguesia de Fernão Joanes, Guarda, na área do Parque Natural da Serra da Estrela.A FNA, fundada em 1955, é uma associação de escuteiros adultos, constituída por antigos filiados do Corpo Nacional de Escutas, e tem por fins, entre outros, o serviço voluntário ao próximo, bem como a proteção da Natureza e do meio ambiente."Neste âmbito, ao longo de cada ano várias são as atividades desenvolvidas a nível nacional e regional. Uma das atividades nacionais é concretizada, anualmente, no Parque Natural da Serra da Estrela, denominada ‘Projeto Ambiental da Serra da Estrela’", explica João Paulo Pinto.O responsável acrescenta que "esta atividade, realizada de forma ininterrupta desde 2010, apela ao voluntariado ambiental de matriz da reflorestação e conservação da natureza e pretende deixar uma intervenção local com a ajuda de todos".Posteriormente, é feito um acompanhamento das plantas e das espécies que estamos a plantar. Normalmente, visitamos regularmente os locais", disse à agência Lusa o presidente do Núcleo da Guarda da FNA.O programa da atividade nacional de ambiente da FNA a realizar no concelho da Guarda inclui iniciativas no sábado e no domingo.No sábado, para além da ação de reflorestação, os participantes vão realizar um percurso pedestre pela rota da transumância, na área da Freguesia de Fernão Joanes, e visitar o Museu da Tecelagem, na vizinha aldeia de Meios.No domingo, haverá, entre outras iniciativas, uma visita guiada ao centro histórico da cidade da Guarda (9h30) e uma celebração na Sé Catedral (11h00), que será presidida pelo bispo Manuel Felício.