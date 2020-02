A Escola Clara de Resende, na zona da Boavista, no Porto, está encerrada devido a uma fuga de água, que impede o funcionamento regular do estabelecimento de ensino.A escola deverá por isso manter-se encerrada até que o abastecimento da água possa ser retomado. O CM sabe que, pelo menos esta segunda-feira, o estabelecimento de ensino vai manter-se encerrado.Segundo o que o CM conseguiu apurar, há também a suspeita de uma fuga de gás, que terá acontecido na sequência de um assalto. No entanto, essa infomração ainda não foi confirmada pelas autoridades.