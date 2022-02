Escândalo sexual na FIFA causa embaraços e silêncios

Miguel Macedo, diretor do programa FIFA Legends e antigo agente do ex-internacional português Luís Figo, foi acusado de assédio sexual por duas mulheres, uma delas ex-trabalhadora na equipa do português. A revelação é feita por uma investigação do The New York Times. Na sequência das acusações, a FIFA ordenou uma investigação interna e diz que encara estas alegações com "muita seriedade". A SÁBADO apurou que a queixa terá sido apresentada depois da mulher ter sido informada que o contrato com a FIFA não seria renovado. Contactado pela SÁBADO, Miguel Macedo mantém-se em silêncio sobre a investigação lançada no The New York Times. Fonte conhecedora do processo diz à SÁBADO que o inquérito interno conduzido pela FIFA admitiu não poder excluir que Miguel Macedo tenha proferido um comentário impróprio em relação à ex-trabalhadora, tendo o caso sido encerrado com uma advertência ao diretor que continua em funções.



O jornal norte-americano avança que o diretor da FIFA Legends foi alvo de duas queixas de assédio sexual por parte de duas mulheres desde 2019. Uma delas tinha um contrato a curto prazo com a FIFA Legends que não foi renovado. A trabalhadora apresentou uma queixa contra o diretor do programa e o caso foi investigado por uma mediadora indicada pela FIFA que terá constatado a existência de "provas suficientes" para concluir que se registou uma atitude imprópria por parte de Miguel Macedo, escreve o The New York Times. A SÁBADO apurou junto de fonte conhecedora do caso que a queixa terá surgido depois do contrato da mulher não ter sido renovado devido a "conduta imprópria". A decisão de renovar ou não o contrato pertencia a Miguel Macedo. A SÁBADO ainda não conseguiu localizar a autora desta última alegação de assédio sexual.



Num comunicado enviado à SÁBADO, a FIFA diz que leva muito a sério todas as acusações de comportamentos errados no local de trabalho e tem fortes mecanismos de reação às queixas". O organismo garante que as investigações internas são feitas com brio e que "as medidas apropriadas são aplicadas quando necessário", assegurando que este processo foi aplicado na queixa em causa.