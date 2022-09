Escadas rolantes todas a funcionar no metro da Baixa-Chiado? Só em 2024

É um cenário que se repete: quem queira sair da estação da Baixa-Chiado, no Metropolitano de Lisboa, pelas escadas rolantes, tem que subir a pé. As doze escadas mecânicas da estação nunca estão todas a funcionar ao mesmo tempo, obrigando os utentes a descer ou, com maior esforço, a subir sem ajuda parte dos 39 metros que separam a superfície e o cais.