Em 2019 a Ordem dos Médicos criou um Gabinete de Apoio ao Médico, que pretende apoiar os clínicos vítimas de violência física, psicológica ou burnout. Já o Governo anunciou a semana passada que vai criar um gabinete de segurança para apoiar médicos, enfermeiros, assistentes operacionais.

Na sequência dos crescentes casos de agressões a profissionais de saúde, o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal ( SINDEPOR ) avançou com a criação de um formulário onde os enfermeiros podem dar conta de situações de agressão verbal/física ou psicológica cometidas contra os enfermeiros no seu local de trabalho.O presidente do SINDEPOR, Carlos Ramalho, explicou àque esta nova ferramenta disponível no site do sindicato pretende dar mais uma ferramenta aos enfermeiros para se queixarem das agressões que sofrem "diariamente" no seu local de trabalho. "Este formulário não serve apenas para os companheiros do sindicato. Todos os enfermeiros podem recorrer a ele, mesmo que não estejam associados ao SINDEPOR", esclarece.O formulário pede ao queixoso que se apresente (nome, contactos) e indique onde e como aconteceu a agressão de que o profissional foi vítimas. Com esta ferramenta o sindicato pretende ter maior conhecimento dos casos de agressões contra os enfermeiros e também ajudar a divulgar estes casos. Há até, no fim do formulário, uma caixa onde se pode ler "autorização para divulgação nos media"."Queremos que estes casos sejam conhecidos, que sejam divulgados, para que as pessoas percebam as provações por que passam estes profissionais", disse Ramalho àquando anunciou que iria lançar esta ferramenta."Os enfermeiros são as principais vítimas de violência nos hospitais porque costumam ser aqueles que têm um contacto mais direto com os pacientes", explicou o dirigente sindical à, salvaguardando que em grande parte dos casos essas agressões são apenas verbais e não físicas. "Felizmente a maior parte dos casos não passam para ofensas físicas. Mas há mesmo muitos casos de pacientes que ofendem os enfermeiros e os ameaçam."Nos primeiros nove meses do ano passado registaram-se tantos casos de violência contra profissionais de saúde como em todo o ano de 2018. 900 ao todo, sendo a maioria deles violência verbal contra médicos, enfermeiros e outros profissionais. "O número de queixas que são apresentadas às autoridades são muito baixas por diversos fatores, como o sentimento de impunidade dos agressores e por medo de represálias", acrescentou então Ramalho.A Ordem dos Médicos sugeriu aos profissionais que se recusassem a trabalhar, sempre que sentissem que não estão reunidas as condições de segurança devidas.Um estudo publicado esta segunda-feira na Acta Médica Portuguesa refere que mais agentes de segurança e mais profissionais para diminuir os tempos de espera são fundamentais para reduzir a violência contra profissionais de saúde. O estudo, realizado num hospital público de Lisboa entre abril e maio de 2018, identificou 41 episódios de violência reportados pelos profissionais de saúde e sugere que se definam sanções para utentes ou familiares violentos. A maioria das situações (24) eram casos de violência verbal por parte de utentes ou familiares próximos. Entre as 41 situações, os profissionais reportaram 14 casos de violência física por parte de doentes ou seus acompanhantes. Foram ainda registados três casos de violência verbal entre profissionais.