Em menos de duas semanas três médicos afirmaram ter sido vítimas de violência física por parte dos seus pacientes. Uma médica no hospital de Setúbal mostrava sinais de agressões graves. Um casal de médicos acusou um paciente de os ter agredido fisicamente. Já o hospital diz que não passaram de agressões verbais. Mas os profissionais de saúde que mais vezes são vítimas de violência são os enfermeiros, denuncia Carlos Ramalho, presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (SINDEPOR).

"Os enfermeiros são as principais vítimas de violência nos hospitais porque costumam ser aqueles que têm um contacto mais direto com os pacientes", explicou o presidente sindical à SÁBADO, salvaguardando que em grande parte dos casos essas agressões são apenas verbais e não físicas.

"Felizmente a maior parte dos casos não passam para ofensas físicas. Mas há mesmo muitos casos de pacientes que ofendem os enfermeiros e os ameaçam", explica, dizendo que muitas unidades de saúde não estão preparadas para situações de violência. "Em muitos casos há apenas uma segurança no local e que é, por vezes, incapaz de fazer frente às situações."

Carlos Ramalho diz mesmo que há casos em que a situação fica de tal forma descontrolada que é necessário chamar as autoridades. "Aconteceu no hospital onde eu trabalho em Évora em que chegou a ficar um agente da PSP constantemente à porta, por haver medo de que se registassem mais desacatos."





Estas situações advêm de "o Governo optar sempre por contratar a opção mais barata", colocando em risco os profissionais de saúde. É necessário investir mais em pessoal e noutros meios de segurança, acredita o sindicalista: "Atualmente as empresas não têm capacidade para defender os médicos".

As principais agressões acontecem, de acordo com Carlos Ramalho, nos serviços de psiquiatria, onde muitas vezes os doentes chegam em estados de desequilíbrio emocional e se tornam violentos com quem os tenta ajudar. "Mas há casos de violência em todos os atos de enfermagem e que envolvem médicos. Seja nas urgências ou em consultas", assegura.

O presidente do SINDEPOR explica ainda que o sindicato recebe por vezes queixas às quais não pode dar seguimento porque os enfermeiros têm medo de represálias. É que ser vítima de agressões pode levar a que seja decretada uma baixa. "Muitos enfermeiros decidem então não apresentar queixa e não denunciar oficialmente o caso."

Mas se o sindicato sabe do caso por que não o denuncia? "Em maior parte dos casos o assunto é tratado pela instituição onde estas pessoas trabalham. E se ficar bem resolvido, ainda bem, escusamos de intervir. Só quando a unidade não faz nada para assegurar o bem-estar do seu empregado é que avançamos."

A ministra da Saúde anunciou que será apresentada no final de janeiro uma estratégia de combate à violência física e psicológica contra os profissionais de saúde.

Nos primeiros nove meses do ano passado registaram-se tantos casos de violência contra profissionais de saúde como em todo o ano de 2018. 900 ao todo, sendo a maioria deles violência verbal contra médicos, enfermeiros e outros profissionais. "O número de queixas que são efetivamente concretizadas, quer para a polícia, quer para a Direção-Geral de Saúde, ficam aquém das reais. Principalmente, pelo sentimento de impunidade dos agressores. "Não se compreende como é que a maioria destas situações não tenham sido colocadas perante um juiz e não tenha sido aplicada uma medida de coação", reagiu o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, ao Diário de Notícias.





A semana passada um casal de médicos esteve trancado dentro de uma sala com um paciente, na noite desta terça-feira, no Hospital de São Bernardo, em Setúbal. Os médicos dizem ter sido agredidos fisicamente, mas pacientes e hospital referem que apenas ocorreram agressões verbais. Dias antes uma médica de 65 foi esbofeteada e espancada, e teve que ser operada a um olho, depois de ter sido agredida por uma mulher de 25 anos, que ficou em liberdade apesar de ter espancado violentamente a médica que a atendeu na Urgência do Hospital de São Bernardo, Setúbal.



A Ordem dos Médicos sugeriu aos profissionais que se recusassem a trabalhar, sempre que sentissem que não estão reunidas as condições de segurança devidas.



Um estudo que é publicado esta segunda-feira na Acta Médica Portuguesa refere que mais agentes de segurança e mais profissionais para diminuir os tempos de espera são fundamentais para reduzir a violência contra profissionais de saúde. O estudo, realizado num hospital público de Lisboa entre abril e maio de 2018, identificou 41 episódios de violência reportados pelos profissionais de saúde e sugere que se definam sanções para utentes ou familiares violentos. A maioria das situações (24) eram casos de violência verbal por parte de utentes ou familiares próximos. Entre as 41 situações, os profissionais reportaram 14 casos de violência física por parte de doentes ou seus acompanhantes. Foram ainda registados três casos de violência verbal entre profissionais.