Capa n.º 770

Manuel e Maria da Luz saíram de Moçambique no dia em que souberam do risco de fecho iminente da fronteira com a África do Sul. Manuel era um jovem médico formado em Lourenço Marques, hoje Maputo. Naquele dia, no final de janeiro de 1975, pediu um camião ao sogro, que ainda tinha o negócio de construção, pôs "os tarecos todos lá dentro" e saiu para a África do Sul.Um ano depois foi a vez de os seus pais e o sogro – que entregou o negócio aos empregados de maior confiança – abandonarem Moçambique e voltarem para a aldeia portuguesa de Memória, no distrito de Leiria. Todos tinham saído de lá no início dos anos 50. A sua chegada mudaria a aldeia – tal como o regresso tardio de Manuel, 12 anos depois, mudaria a saúde no País.O professor catedrático e cirurgião Manuel Antunes operou mais de 35 mil corações e mudou a gestão dos serviços hospitalares deste tipo no País. E é um dos casos revelados pela SÁBADO, esta semana na reportagem "Como os retornados mudaram Portugal"