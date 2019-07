Os apoios da CCDRC visaram 70% dos prejuízos totais - em empresas de 37 concelhos do Centro do país, sendo Foram aprovados, segundo a CCDRC, apoios no valor de 104 milhões de euros a 375 empresas afetadas pelo fogo de outubro de 2017 . De acordo com o jornal, apesar de a CCDRC não querer comentar o assunto, o atraso na distribuição das verbas cabe ao Estado mas também a algumas empresas - já que estas só recebem após fazerem as obras.Os apoios da CCDRC visaram 70% dos prejuízos totais - em empresas de 37 concelhos do Centro do país, sendo Oliveira do Hospital o mais abrangido, com 98 empresas. Os restantes 30% partiram dos seguros das empresas e de fundos próprios.

As empresas afetadas pelos incêndios que em outubro de 2017 deflagraram na Região Centro têm ainda a receber 55 milhões de euros do Estado - de apoios aprovados pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) -, mais do dobro do que receberam até à data. Segundo o Jornal de Notícias, quase todas estas empresas voltaram a funcionar nos dias seguintes ao fogo, mas devido a estarem longe de ter as instalações prontas, algumas ainda recorrem a espaços provisórios.Na sequência do Programa REPOR , utilizado para apoiar as entidades afetadas, das 375 empresas que tiveram apoios aprovados cerca de uma centena ainda não recebeu qualquer valor. E no há ainda uma data definida para que as verbas totais sejam pagas.