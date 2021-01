Siga a Sábado nas redes sociais

A Finpartner, uma sociedade de consultoria fiscal, para quem André Ventura trabalhou entre 2019 e 2020, está a ser investigada no processo Monte Branco, que envolve suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais. As suspeitas originais remontam a 2012, quando o procurador Rosário Teixeira do Departamento Central de Investigação Acção Penal (DCIAP) e o inspetor tributário Paulo Silva detetaram, através de escutas telefónicas, uma relação entre um dos arguidos do processo, Ricardo Arcos Castro, e a empresa de aconselhamento fiscal.Em Portugal, o suspeito Ricardo Castro detinha a empresa "Arca", suspeita de prestar serviços de assessoria fiscal mas, na perspetiva do Ministério Público, representavam fuga ao fisco . Analisada a empresa, os investigadores do DCIAP verificaram que a mesma partilhava a morada com Finpartner que, por sua vez, estava instalada no mesmo local que a sociedade de advogados Caiado Guerreiro. Uma nova pesquisa levou a equipa a concluir que as três entidades - Arca Finpartner e Caiado Guerreiro - também partilhavam a mesma contabilista Armanda Venâncio. Mais: a Revisora Oficial de Contas (ROC) da Arca era a sociedade "Isabel Paiva, Miguel Galvão&Associados", enquanto que estas funções eram asseguradas Finpartner por uma das sócias da sociedade, Isabel Paiva. A ligação de André Ventura Finpartner foi recordada, esta quinta-feira, por Marisa Matias, candidata presidencial apoiada pelo Bloco de Esquerda, durante um debate na televisão A 11 de Maio de 2012, o inspetor Paulo Silva sugeriu ao procurador a realização de buscas Finpartner. E, num longo despacho que deu origem ás primeiras buscas do processo "Monte Branco", o procurador explicou estar em causa um esquema de circulação de fundos entre Portugal e a Suíça, cujo pivô era Francisco Canas (entretanto falecido em 2017) que contava com a colaboração de vários gestores de fortunas, na sociedade Akoya, sediada na Suíça, e na Arca."Indiciam os autos que a maio parte dos clientes dos referidos intervenientes os procura para colocar no exterior fundos não manifestados à administração fiscal portuguesa", começou por referir Rosário Teixeira. Acrescentando: " Tal circuito dos fundos em numerário é realizado pelos referidos agentes da entidade suíça , mas, na maior parte dos casos, os mesmos recorrem aos serviços do suspeito Francisco Canas, realizando entregas em numerário ao mesmo ou realizando transferências para a conta do BPN IFI, seguidas de recolha de numerário junto do Francisco Canas, conforme as pretensões dos clientes".Idêntico procedimento, ainda de acordo com o despacho, seria levado a cabo por Ricardo Arcos, que também foi um quadro da UBS, estando actualmentete ligado e sociedade Suíça ARCOFINANCECE SA e, em portugal, a sociedade ARCA, CONSULTORIA E GESTÃO, SA", referiu o procurador, pedindo ao juiz de instrução buscas ao escritório da Caiado Guerreiro e da Finpartner.Carlos Alexandre, por sua vez, a 15 de maio de 2012, emitiu o mandados de busca aos advogados e à empresa de consultoria fiscal. Porém, Finpartner e o escritório de advogados acabariam por escapar ás diligências, "face aos resultados" de outras buscas realizadas, justificou o Ministério Público.